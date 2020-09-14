Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak kaç yaşında? Zeynep Koçak son hali

BKM Mutfak bünyesinde yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında adını duyuran Zeynep Koçak, pek çok dizi ve filmde rol aldı. Uluslar arası alanda da ödüle layık görülen Zeynep Koçak kimdir?

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Genç oyuncu Koçak 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Koçak, eğitim hayatını da doğduğu topraklarda tamamladı. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukuk öğrencisi olduğu dönemlerde sinema ile yakından ilgili olan Zeynep Koçak, bu süreçte kısa film ile klip yönetmenliği yaptı. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli klip ve kısa film de yönetmenlik yaptı.

ZEYNEP KOÇAK ALDIĞI ÖDÜLLER

"Müdahale" adını verdiği kendi yazıp yönettiği film ile çok sayıda film festivaline katılarak, ödül kazandı.

Yılmaz Erdoğan imzalı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin kadrosuna dahil olan Zeynep Koçak, bir dönem Kanal D'de yayınlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programında yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.

Yine BKM Mutfak ekibinin beyaz perde izleyicisine sunduğu, "Neşeli Hayatlar" ile "Çok Film Hareketler Bunlar" gibi filmlerde oyunculuğunu sergiledi.

BKM Mutfak ekibinden arkadaşı oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziği ile Kral TV Video Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

GSM şirketi Vodafone'nin de reklam yüzü olan Zeynep Koçak, aynı zamanda bu reklamların yazar ekibinde de yer alan isimlerden oldu.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDEN ÖDÜL ALDI

BKM Mutfak bünyesinde yazdığı skeçlerde yer aldı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde ödül aldı.

Öte yandan 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adayı oldu. 2007 yılında Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

Senaryolarını yazdığı eserler:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2015 – TikTak (kısa animasyon filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Rol aldığı yapımlar:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2010- Çok Güzel Hareketler Bunlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Müdahale (Kısa film)

ZEYNEP KOÇAK SON HALİ

Son hali ile dikkatleri yeniden üstüne çeken Zeynep Koçak etkileyici imaj değişikliğine gitti.