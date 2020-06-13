Zeynep Dizdar kimdir? Zeynep Dizdar nereli ve kaç yaşında?

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Zeynep Dizdar (d. 14 Temmuz 1976, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Kadıköy doğumlu olan sanatçı, ilk albümü "Yolun Açık Ola" ile 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Albümde "Nerede Olursan Ol" isimli şarkısına çektiği video klibiyle elektronik müziğin Türkiye'deki ilk örneklerinden birini de hayranlarına sunmuş oldu. Albümde yer alan ve hayvanlar için yazılan ve bestelenen ender şarkılardan biri olan "Bir Hayvanın Günlüğünden" ile de Dizdar, hayvan sevgisinin ne kadar büyük olduğunu da göstermektedir.

Sanatçının 6. Albümünü 2011 Aralık ayında "2012" isimli single çalışmasını Kaya Müzik etiketiyle müzik piyasasına sürmüştür. Albümde yer alan şarkılardan biri olan "Venüs" 'ün sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a aittir. Murat Onbul Yönetmenliğinde Bakırköy'de bir tiyatro sahnesinde bu şarkıya klip çekilmitir. Albümdeki bir diğer şarkı ise "Kendine İyi Bak" 'dır. Bu şarkının sözü ve bestesi ise Emrah Albayrak'a aittir.

Sanatçı 2012 yılı Kasım ayında Dj Murat Uyar ile birlikte çalışarak "Maske isimli single'sini DMC Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.Maske'nin sözü ve bestesi Emre Kaya'ya Şarkının klibi Avustralya'nın Melbourne eyaletinde 2 günde çekilmiştir. Klibin yönetmenliğini Alper Kasap üstlenmiştir. Ayrıca "Maske"'nin Club ve Dance olmak üzere 2 versionu daha bulunmaktadır.

Sanatçı 2013 yılı Temmuz ayında Sözü ve Bestesi İsra Gülümser'e ait olan ''İkimiz'' isimli single çalışmasını müzik piyasasına sürmüştür. Şarkının klibini ise Zeynep Dizdar'ın çok yakın arkadaşı ve sanatçı dostu Faruk K' çekmiştir.

Sanatçı son olarak 2014 yılında Dj Murat Uyar ile birlikte çalışarak ''Party isimli maxi single çalışmasını Seyhan Müzik etiketiyle müzik piyasasına sürmüştür. Şarkının sözü ve bestesi Güven Baran'a aittir. Şarkının klibi plajda ve bir gece kulübünde gerçekleşmiştir. Ayrıca albümde Party'nin 2 versiyonu bulunmaktadır. Bunun dışında bir de sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a ait olan Beni Çıldırttın şarkısı bulunmaktadır.

Şarkıcılığın yanında bestecilik de yapan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca 'nın "İmza" albümü için "Heves" , 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde 2015 yılında Erdem Karaduman için Ey Aşk şarkısını hazırlamıştır.

"Benim hedefim popüler yüz olmak yerine asıl işim olan müzikte kalıcı olmak; bunun içinde dünya standartlarındaki yıldızları takip ediyorum" diyen yorumcu dünya starlarını kendisine örnek aldığını da belirtmektedir.

Albümleri

1998: Yolun Açık Ola

2005: İlle De Sen

2008: Sana Güvenmiyorum

2010: Hayat Benim Elimde

2011: Viraj

EP ve teklileri

2009: Aşkın Büyüsü

2012: 2012

2012: Maske

2013: İkimiz

2014: Party

2015:Gönül Oyunu

Video klipleri

"Vazgeç Gönül"

"Nerede Olursan Ol"

"Zehir Gibi"

"İlle De Sen

"Yok Yok

"Yüreğimdeki Yağmurlar"

"Sana Güvenmiyorum"

"Boşver"

"Aşkın Büyüsü"

"Hayat Benim Elimde

"Bir Çocuk Sevdim" (Akustik Versiyon)

"Uyandırma"

"Venüs"

"Maske"

2012

"İkimiz"

Party