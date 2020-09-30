Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında? Zeynep Alkan nereli?
30.09.2020 12:00 | Güncelleme: 30.09.2020 12:03
Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan Kaç yaşındadır? Zeynep Alkan hangi üniversiteye gidiyor?
Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşındadır? Zeynep Alkan'ın mesleği nedir?
ZEYNEP ALKAN KİMDİR?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Hataylıdır. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.
Sanatçı bir ailede doğan Zeynep Alkan, sosyal medya fenomenine dönüştü. Hisar Eğitim Vakfı Okulunda okurken tiyatro eğitimi aldı. İki yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık okudu. 'Hayat Bazen Tatlıdır' adlı gençlik dizisinde Emel karakterini canlandırdı.