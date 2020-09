Zendaya, en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Törende en çok konuşulan isimlerden biri de 24 yaşındaki Zendaya oldu.

ÖDÜL ALAN EN GENÇ İSİM

HBO yapımı olan Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya, en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü alarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu. HBO dizisindeki rolüyle kazandığı ödül hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

İKİNCİ SİYAHİ OLDU

Zendaya, sevdikleriyle etkileşimi kısıtlayan koronavirüse rağmen bu anı aile ve arkadaşlarıyla paylaştığı için minnettar olduğunu söyledi. Aktör, "Bence bu gibi anları gerçekten tutmak ve beslemek zorundayız" diye ekledi.

Zendaya ayrıca, Viola Davis'in 2015'te "How to Get Away with Murder" dizisiyle kazandığı zaferinden sonra, drama dizisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan ikinci siyah aktör oldu.