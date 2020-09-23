Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu Instagram hesabı

Çok konuşulan isimlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları olan Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998 doğumludur. Zehra, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönmüş ve burada da mimarlık okumaya başlamıştır.

Katıldığı davetlerle, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adına rastlanmaktadır. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla da çok sık konuşulmaktadır.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU NERELİ?

Kaya Çilingiroğlu, Trabzon Sürmenelidir. Hülya Avşar ise Ardahanlıdır. Zehra ise İstanbul'da yaşamaktadır.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu Zehra Çilingiroğlu 22 yaşındadır.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisi bulunan Zehra Çilingiroğlu, ayrılık haberlerine ise cevap vermedi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU INSTAGRAM HESABI

Zehra Çilingiroğlu'nun pek çok fake hesabı bulunmaktadır. Annesi Hülya Avşar'ın da etiketleyerek paylaştığı Instagram hesabı: zehracilingirogluinterior olarak görülmektedir. Sanatsal fotoğraflara ağırlık vermektedir.