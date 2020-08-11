Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu

Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme turu içinde kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlı ekip, Porto forması giyen Ze Luis'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeri Jose Fouto da "İlk temas sağlandı" diyerek bu ilgiyi doğruladı.

"BÜYÜK BİR KULÜP"

Beşiktaş'ın büyüklüğüne dikkat çeken Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto'nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Ze Luis'in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş'ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.