Zaman Makinesi 1973 filmi konusu nedir? Zaman Makinesi 1973 oyuncuları ve Zaman Makinesi 1973 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Zaman Makinesi 1973 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zaman Makinesi 1973 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zaman Makinesi 1973 konusu nedir, Zaman Makinesi 1973 oyuncuları kimler ve Zaman Makinesi 1973 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Aram Gülyüz

Oyuncular: Gürgen Öz, Seda Bakan, Yasemin Ergene, Ersel Şibil, Zihni Göktay

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 14 Mart 2014 Cuma

Senaryo: Kemal Kenan Ergen

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatta isteyebileceği her şeyi çalışmaksızın elde etmiş olan Tolga, gamsız bir hayat sürmektedir. Babası Ali Rıza ölünce, miras bıraktığı onca şeyden Tolga'ya kala kala bir Anadol STC 16 kalmıştır. duruma anlam verememenin yanında epey de sinirlenmiştir. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına yaptığı her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla anlaşamaz. Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.