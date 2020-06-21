Zam oranları ne kadar? Memur ve Emekli zam oranları ne kadar oldu? Enflasyon oranı nedir? Temmuz ayı zam oranları belli oldu!

Memur ve emekli vatandaşlarımızın heyecanla beklediği zam oranları netleşti. Temmuz ayında başlayacak olan zam oranları ile ilgili bilgileri haberimizde detaylı bir şekilde ele aldık.

Emekli ve memura ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda en az %4'ün üzerinde bir zam alacak.

ZAM ORANLARI NEDİR VE KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

İşte % 4, % 8 ve % 9'luk oranlara göre maaşlara yapılacak zam senaryoları:

ZAM ORANLARI NEDİR VE KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30