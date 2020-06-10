Yüzünüz ışıl ışıl parlatan çikolata maskesi tarifi!

Her evde bulunan malzemeler yapılan çikolata maskesi, doğal malzemelerle yapıldığı için biraz tadına bakmanızda zarar yok. Cildinizi güzelleştiren maske ile dış görünümünüze hem güzellik hem de lezzet katıyor.

GEREKLİ MAZLEMELER

2 yemek kaşığı kakao tozu

Çeyrek muz

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Önce muzu çatalla ezin. Daha sonra kase içinde tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı cildinize sürün. 20 dakika bekleyip yüzünüzü yıkayın.

ÇİKOLATA MASKESİNİN FAYDALARI

Kakao ciltteki dolaşımı hızlandırarak cildi sıkılaştırır.

Magnezyum, B& vitamini ve potasyum bulunan muz, cilt hücrelerini yenilenmesini sağlar.

Anti-enflamatuar özelliğe sahip olan yoğurt, cildi besler.

Maskede bal kullanmanız cildinizi sıkılaştırmanızı sağlar.