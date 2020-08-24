Meteoroloji uyardı: Yağışlar bitti, sıcaklıklar artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre yağışlar sona erdi, sıcaklıklar ise artış gösterecek.

24.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı biraz artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34