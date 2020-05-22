Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor

Bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Marsilya'ya dönmesi beklenen Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransız gazetesi L'Equipe'te yar alan haberde, Benfica'nın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'un bu yaz takımdan ayrılması durumunda Kostas Mitroglou'nun transfer edilebileceği belirtildi.

BENFICA'DA 60 MAÇTA 36 GOL ATMIŞTI

2015-16'da kiralık, 2016-17'de ise bonservisiyle gittiği Benfica'da toplam 60 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 gol atmayı başarmıştı.

SON OLARAK KİRALIK OLARAK PSV'DE OYNAMIŞTI

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou, sonrasında yine kiralık olarak gittiği PSV Eindhoven formasıyla da iyi bir görüntü sergileyememişti.

(Kaynak: Fanatik)