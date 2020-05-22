Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor

Bonservisi Fransız kulübü Marsilya'da bulunan Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun Portekiz ekibi Benfica'ya geri döneceği ileri sürüldü.

22.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:43

Bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Marsilya'ya dönmesi beklenen Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Fransız gazetesi L'Equipe'te yar alan haberde, Benfica'nın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'un bu yaz takımdan ayrılması durumunda Kostas Mitroglou'nun transfer edilebileceği belirtildi.

BENFICA'DA 60 MAÇTA 36 GOL ATMIŞTI

2015-16'da kiralık, 2016-17'de ise bonservisiyle gittiği Benfica'da toplam 60 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 gol atmayı başarmıştı.

SON OLARAK KİRALIK OLARAK PSV'DE OYNAMIŞTI

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou, sonrasında yine kiralık olarak gittiği PSV Eindhoven formasıyla da iyi bir görüntü sergileyememişti.

(Kaynak: Fanatik)