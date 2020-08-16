Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues'e talip çıktı: Olympiakos.

Yunan basınında Kostas Nikolakopoulos imzasıyla yayınlanan habere göre eski F.Bahçeli Valbuena'nın forma giydiği Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.