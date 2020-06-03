Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Hakkari'de Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı mevkiinde askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yollarda haziran ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı belirtiliyor. Karla kaplı yolları açmak içinse 10 gündür çalışma sürüyor.
03.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:02
Türkiye'nin genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın yakınındaki Göllerbaşı bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
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10 GÜNDÜR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, karla kaplanan askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan 16 kilometrelik yolun açılması için 10 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor.
KAR KALINLIĞI 7 METREYİ BULUYOR
Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında ekskavatör de kollanmak zorunda kalıyor. Bölgedeki yolun bir hafta içerisinde kardan tamamen temizlenerek ulaşıma açılacağı belirtiliyor.