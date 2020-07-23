Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 12.00'de yapılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.

YAŞ'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.

- Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek.

- Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak.

- YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

- Cumhurbaşkanı acil durum gerektiğinde Şura'yı toplayabilir.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır.