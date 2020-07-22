Yücel Arzen kimdir? Nereli, kaç yaşında - Hayatı ve kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ayasofya şarkısının videosunu paylaştı. Videoda Ayasofya şarkısının seslendirmesini yapan Yücel Arzen'in hayatı herkes tarafından merak ediliyor.

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

1970 yılı Adana doğumlu Yücel Arzen, ilk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra Çukurova Ünicersitesi Resim-Heykel Bölümü'nü kazandı ve orada 1 yıl eğitim gördü. Ardından 1988 yılında İTÜ Devlet Konservatuarı'na giriş yapmayı hak kazandı. Sonrasında resim-heykel bölümünden ayrılıp İTÜ'ye gitti. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans ve master yaptı.

Yücel Arzen doğum tarihi : 1970

Yücel Arzen kaç yaşında : 50 yaşında

Yücel Arzen nereli : Adana

Yücel Arzen birçok film ve dizinin müziğini yapan Türk müzisyen ve piyanisttir. Bugüne kadar birçok ünlü sanatçılarla çalışan Yücel Arzen 8 yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri'ye piyano ve bağlama çalmıştır. Yücel Arzen'in çalıştığı sanatçılar arasında Haluk Levent, Funda Arar ve Bülent Ersoy gibi isimler yer almaktadır. Buna ek olarak müzisyen Yücel Arzen'in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

Yücel Arzen şuana kadar onlarca film, dizi ve ünlü sanatçıların bestelerini yapmıştır. Müzikle iç içe olan Yücel Arzen son olarak Ayasofya şarkısında gündeme geldi.

AYASOFYA ŞARKISININ SÖZ VE MÜZİĞİNİ YAPTI

Son olarak Yücel Arzen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter hesabında paylaştığı Ayasofya ile ilgili videoda şarkının sözlerini ve müziğini yapmıştı.

İKİ ALYANS ŞARKISININ DA YAZARI

Ayrıca Yücel Arzen ve Devrim Gürenç ülkemizde çok dinlenen ve popüler şarkılar arasında giren "İki Alyans" şarkısının da söz ve bestesini yapmıştır.