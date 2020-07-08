Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 100. kez sahada yer aldı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 100. kez sarı kırmızılı formayı giydi.

08.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:07

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı kırmızılı kulüpte önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan Belhanda, 100. kez sarı kırmızılı formayı giymiş oldu. 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı Galatasaray ile çıktığı 99 maçta 13 gol 22 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DA 4 KUPA KAZANDI

2017-18 sezonunun başında sarı kırmızılı kulübe transfer olan Younes Belhanda, 3 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.