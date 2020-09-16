Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti

Yeni transfer yapabilmek için harcama limitleri doğrultusunda takımdaki yüksek maliyetli futbolcuları gönderme planları yapan Galatasaray yönetiminde Younes Belhanda tüm planları bozmaya devam ediyor. Kulüpte transfer düğümü Faslı oyuncunun satılmasına bağlanırken oyuncunun bu sezon gönderilememesi nedeniyle istenen adımlar da atılamıyor. Gelişmelerin ardından Belhanda ise yönetimi şok eden talebini iletti.

Sabah'ın haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon euroya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken teklif reddedildi.

HER 25 PUAN İÇİN 100 BİN EURO

Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin euro kasasına koyuyor.

GARANTİ ÜCRETİ

2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin euro ödeniyor.