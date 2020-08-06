Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Bankadan çektiği yaklaşık 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik'in icralık olduğu ve 3,5 milyon TL'lik evinin satılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddialara avukatı aracılığıyla yanıt veren şarkıcı, icralık olmadığını ama ödemeleri ertelediğini söyledi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, ekonomik kriz yaşadığı için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan çektiği krediyi ödeyemediği hatta icralık olduğu ileri sürüldü. Borçlarından dolayı 3,5 milyon TL'lik evinin satılacağı iddia edilen şarkıcı, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
"İCRALIK OLMADI, ÖDEMELERİ ERTELEDİ"
Açıklamada yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü'ne başvurduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.
Evcimik'in avukatının basına yolladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yonca Evcimik pandemi süreci nedeniyle, yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi ödemeleri yönünden erteleme talebinde bulunulmuştur. Bu talebi de ilgili banka tarafından kabul edilmiş durumdadır. Başlatılan bir icra takibi söz konusu değildir."