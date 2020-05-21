Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu filmi oyuncuları ve fragmanı

Yolcu filmi fragmanı izle! Başarılı aksiyon filminin yönetmeni Jaume Collet-Serra'dır. Senaryosunu Byron Willinger ve Philip de Blasi kaleme aldı. Film 8 Ocak 2018 tarihinde vizyona girdi. İşte, film hakkında ayrıntılı bilgi...

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YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Michael McCauley, sıradan bir hayat sürerken, bir gün trende karşılaştığı yabanci nedeniyle hayatı pahasına savaşa başlar. Yolcu filminin oyuncuları arasında:

Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks, Florence Pugh, Andy Nyman, Killian Scott, Shazad Latif, Roland Møller, Kobna Holdbrook-Smith, Colin McFarlane, Clara Lago, Jamie Beamish, Special Agent Garcia, Kingsley Ben-Adir, Damson Idris, Nathan Wiley, Dilyana Bouklieva, Andrew Dunkelberger, David Olawale Ayinde, Dean-Charles Chapman, Adam Nagaitis, Letitia Wright yer alıyor.

YOLCU FİLMİ KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe rutin bir yaşam süren bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilikleri bir gün baş aşağı olur.

Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.