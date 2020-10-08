Yol Arkadaşım 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yol Arkadaşım 2 konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Yol Arkadaşım filminden sonra serinin 2. filmi olan Yol Arkadaşım 2 çok merak ediliyor. Peki Yol Arkadaşım 2 ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Yol Arkadaşım 2 saat kaçta olacak?

YOL ARKADAŞIM 2 NEDİR?

Yol Arkadaşım 2, Bedran Güzel'in 2018 yılında yönettiği İstanbul'da çekilen komedi filmidir.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NE?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şerif'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessiliğine geri dönemeye kara verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklele dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NE ZAMAN?

Yol Arkadaşım 2 filmi 8 Ekim Perşembe günü Star TV 'de ekranlara gelecek.

YOL ARKADAŞIM 2 SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yol Arkadaşım 2 filmi bu akşam saat 20:00'da Star tv ekranlarında yayınlanacak.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)