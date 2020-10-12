YÖKDİL başvuru ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL başvuru tarihi ücreti?

YÖKDİL başvuru ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL başvuru tarihi ücretleri merak edilmeye başlandı. İkinci için bilgi artışına gien adaylar için ayrıntılar haberimizde.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

21 EKim - 2 Kasım tarihleri arasında başvurular yapılabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

Ancak ÖSYM resmi sitesinden yapılan açıklamada;

Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM'nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ayrıca ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.)