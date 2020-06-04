YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav belgesi alma!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenleyeceği YKS sınavı ile ilgili öğrenciler tarafından sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. YKS sınavına girecek adaylar sınava az bir süre kalmışken sınav belgesini almak ve sınava gireceği okulları öğrenmek için araştırma yapıyor. YKS sınavı ile ilgili detaylar ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2020 YKS sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce belli olacaktır.

YKS

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.