YKS şampiyonuna Devlet Bahçeli himayesi! Devlet Bahçeli, Ümit Can'a sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 2020 YKS'de AYT Eşit Ağırlıkta Türkiye birincisi olan Ümit Can Evleksiz'in ğitim masraflarını karşılama sözü verdi. Devlet Bahçeli, şampiyona"Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

"SANA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, hazırladığı Osmaniye Eğitim Raporu'nu Devlet Bahçeli'ye takdiminde Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz'in YKS'de Türkiye birincisi olduğunu müjdeledi.

Evleksiz'e telefon açan Devlet Bahçeli, öğrenciyi üstün başarısından dolayı kutladı. YKS şampiyonu Ümit Can Evleksiz'in bundan sonraki eğitim masraflarını üstlenen MHP lideri Bahçeli, "Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

OKUL İDARESİNİ VE ÖĞRETMENLERİNİ TEBRİK ETTİ

Memleketi Osmaniye'den Türkiye birincisi çıkmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Devlet Bahçeli, kentin eğitimde yükselen başarısıyla şampiyonlar kenti olma hedefine emin adımlarla koştuğunu söyledi. Ümit Can'ın anne ve babasını kutlayan Bahçeli, öğrencinin yetişmesindeki emekleri ve katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, okul idaresini ve öğretmenlerini tebrik etti.

KENTİN EĞİTİM RAPORU HAZIRLANDI

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Osmaniye'de devlet okulları, özel okullar ve üniversite ile görüşen Prof. Dr. Ruhi Ersoy, kentin eğitim raporunu hazırladı. Bahçeli'ye sunulan kapsamlı raporda salgın döneminde özel eğitim kurumlarının yaşadığı sorunlara da yer verildi. MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin raporda belirtilen hususlarla yakından ilgilendiği ve konuların takipçisi olacağı kaydedildi.