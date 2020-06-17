YKS ertelenecek mi? 2020 YKS giriş belgesi sorgulama

Lisans eğitimi için binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS, üç oturumda yapılacak. 27 Haziran'da TYT ile başlayacak olan YKS sınavı giriş belgeleri ise 15 Haziran'da ÖSYM üzerinden erişime açılmıştı. https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav yerleri öğrenilebilecek. İşte, ayrıntılar...

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM tarafından 27 Haziran'da birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) düzenlenecek, 28 Haziran 2020 tarihinde ise 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav takvimine göre Haziran'da gerçekleşmesi planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın koronavirüs vaka oranlarındaki artış ile ertelenmesi gündeme geldi. Ancak Sınavın ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Üniversite eğitimi için ter dökecek öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

ÖSYM SAAT UYARISINDA BULUNDU!

Diğer yandan, gençler için kritik sınav olan YKS için ÖSYM saat uyarısı yaptı. Yapılan duyuruda; ''2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.