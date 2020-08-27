YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ek tercih boş kontenjanları belli mi? Üniversite taban puanları ve ek kontenjan belli oldu mu?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası kazananlar kayıt tarihlerini araştırırken, diğer adaylar ise boş kalan kontenjanlar hakkında araştırmalar yaptı. Peki, 2020 ek tercih boş kontenjanları belli mi? Üniversite taban puanları ve ek kontenjan belli oldu mu? YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme için bilgilendirme yapılacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine beklenmiyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercihlerine yerleşemeyenler ise ek tercih sürecinde tekrar tercih yapacaklar. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

YKS EK YERLEŞTİRME OLACAK OLACAK MI?

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS için ek yerleştirme yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanları boş kalan okullara yerleştirilmeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek.