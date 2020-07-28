YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! 2020 YKS tercihi ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının cevap kağıtları yayımlandı.

YKS CEVAP KAĞITLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM öğrencilerin, sorulara verdiği cevapları ve doğru cevapları yayımladı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

YKS CEVAP KAĞIDI VE ADAY CEVAPLARI...

2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM Başknaı Halis Aygün, sınava dair sayısal verileri ve sınav birincilerini de Twitter'dan duyurmuştu. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler tercih sürecini bekliyor. Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU...