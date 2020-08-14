Yirmi yaş dişleri çekilmeli mi?

İnsanlar olarak bizler pişmiş ve hazır besinler tükettikçe çiğneme ve koparma gibi fonksiyonlarımız çok azalıyor. Bu nedenle de çene kemiklerimiz giderek küçülüyor. Çene kemiğinin küçüldüğü bir ortamda da dişler özellikle son çıkan dişler maalesef çoğu zaman yer bulamıyorlar. Yer bulamadıkları için çene kemiğine takılıp kalıyorlar. Bazen çene kemiğinin dışına çıkamıyorlar bazen de yarısı diş etinin üstüne çıkabiliyor.

Yirmi yaş dişlerinin gömük ya da yarı gömük kalması maalesef ağız diş sağlığımız için sıkıntılı bir durumdur. Bu dişler çıkmaya çalışırken de ağrı, iltihaplanma, yutkunma zorluğu, çiğneyememe ve diğer dişlerde çapraşıklığa sebep olabilirler. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki yirmi yaş dişleri on beş yaşından itibaren çıkmaya başlarlar, bu nedenle bu yaşlarda bir panoramik röntgen çekip kontrol etmekte fayda vardır. Röntgende ne göreceğiz;

- Çıkmakta olan dişin lokalizasyonunu

- İlgili dişin pozisyonunu

- Komşu dokularla olan ilişki durumunu -özellikle altından geçen çok önemli bir sinir ile olan ilişkisi çok önemlidir

- Etrafında oluşturduğu bir kist durumu hakkında bilgi

- Diş köklerinin anatomik yapısını

Tüm bunları inceledikten sonra diş kendi kendine hiç sorun olmadan çıkabilecek ise 20 yaş dişlerini çekmemize gerek yoktur.Ama bu ihtimal yüzde 20 civarındadır. Genellikle yukarıda belirttiğimiz sorunlardan dolayı yirmi yaş dişlerini çekmek gerekmektedir. Her şey yolunda bile olsa bazen konsültasyonda bulunduğumuz ortodonti uzmanlarının, dişlerin düzgün hallerinin bozulmasından endişe ettikleri durumlarda da çekim yapmak gerekebilir.

Amerika'da 16 yaşına gelmiş her genç bireyin yirmi yaş dişleri hiç sorun olmasa bile çekilmektedir. Burada amaç ileride oluşabilecek "ki yüzde 90 sorun çıkarırlar" problemleri bertaraf etmektir. Özel sağlık sigortaları da bu konuyu çok ciddi oranda desteklemektedirler.

Yirmi yaş dişlerinin çekimi ağrısız olacaktır ama kemik içinde kalan kısmı fazla ise 2-3 gün ilgili bölgede şişlik olur. Bazen de bu dişleri ileride kullanırız diye çektirmek istemez hastalarımız ama bizim o dişlere hiçbir zaman ihtiyacımız olmuyor. Çünkü artık implantlar var. Eksik dişleri implantlar ile tedavi edebiliriz.

Konuya hakim iyi bir diş hekimi yirmi yaş dişlerinizi siz hiç hissetmeden çekebilir. Tedirgin olmanıza artık hiç gerek yoktur. Hatta bazı hastalarımızı uyutarak tüm yirmi yaş dişlerini aynı seansta alabiliyoruz.