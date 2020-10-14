Sağlık Bakanı Koca'nın müjdesini verdiği yerli koronavirüs aşısının üretim safhaları görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü yürütüldüğü laboratuvarda incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, cep telefonundan görüntülü olarak görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yerli aşıda insan deneylerine geçildiğini müjdeledi. Koca, "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." dedi.

ÜRETİM SAFHALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bakan Koca'nın müjdesini verdiği ve insan deneylerine geçilen yerli koronavirüs aşı adayının üretim safhaları ilk kez Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

19 HAYVANLA YAPILAN YERLİ AŞI DENEYİNİN TÜM AŞAMALARI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından milli aşıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, "Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan (kendilerine ait olmayan bir geni taşıyan hayvan) aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİLİMDE"

Türkiye'de 13 aşı adayı çalışmasını olduğunu söyleyen Koca, "Ülkemizde 13 ayrı Kovid-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde." ifadelerini kullandı.