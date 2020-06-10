Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı

Tüm dünyanın hayran kaldığı Türk İHA'ları yeni bir rekorla göğsümüzü kabarttı. İHA'ların mucidi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TB2'nin 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

"Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar TB2 200 bin saat göklerde görev... Bu milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati.."

İşte Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşım: