Yerli aşıda insan deneyleri için önümüzdeki hafta bin doz üretim yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmaları kapsamında insan deneyleri için önümüzdeki hafta içerisinde bin dozluk üretim yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'ndeki kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı ve gündemi değerlendirdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararları bildiren Erdoğan, salgını önlemek için sürdürülen aşı araştırma projeleri hakkında da bilgi verdi.

"5 AŞI İNSAN DENEYLERİ SAFHASINA YAKLAŞTI"

Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir.

DENEYLER İÇİN 1000 DOZ AŞI ÜRETİLECEK

İnsan çalışmaları için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacak. Ayrıca kuduz, su çiçeği, kırım kongo, verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

MÜJDELİ HABERİ FAHRETTİN KOCA VERMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini vermişti. Ayrıca yerli aşının ilk görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kamuoyuna gösterilmişti.