Yerçekimi filmi konusu nedir? Yerçekimi oyuncuları ve Yerçekimi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Yerçekimi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yerçekimi filmini izleyecek olanların merak ettiği Yerçekimi konusu nedir, Yerçekimi oyuncuları kimler ve Yerçekimi özeti gibi konuları inceliyoruz.

YERÇEKİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla baş başadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de git gide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

YERÇEKİMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Basher Savage , Eric Michels

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2013

Vizyon Tarihi: 11 Ekim 2013 Cuma

Senaryo: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón

Yapımcı Firma: Esperanto Filmoj, Heyday Films

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Gravity