Yer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla yer altı mı, yeraltı mı? Yer altı ne demek?

Yer altı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yer altı TDK'ya göre nasıl yazılır? Yer altı nasıl yazılır? Yer altı mı, yer altı mı? TDK'ya göre yer altı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE YER ALTI NASIL YAZILIR?

Yeraltı: Yanlış

Yer altı: Doğru

TDK'YA GÖRE YER ALTI NE DEMEK?

yeraltı

(ye'raltı)

1. sıfat, mecaz Gizli ve yasa dışı:

Yeraltı faaliyet.

2. sıfat, mecaz Alışılmışın dışında olan, aykırı.