Yeniden G.Saray'ın gündemine gelen Onyekuru için Niko Kovac'tan açıklama geldi: Oynama sırası gelecek

Geçtiğimiz sezonun son döneminde kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'dan Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru şu ana kadar Fransa'da istediğini bulamadı.

Leverkusen'den Kevin Volland'ın transferinin ardından Monaco teknik patronu Kovac'ın ikinci planına düşen ve 11 yüzü göremeyen Henry Onyekuru, Strasbourg maçında da yedek kulübesinde forma bekledi.

"KADRODAKİ HERKESİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray forması giyeceği haberleri yüksek sesle konuşulmaya başlarken; bir flaş açıklama da Monaco patronu Kovac'tan geldi.

"Henry Onyekuru artık ilk tercihiniz değil mi?" şeklinde bir soruyu cevaplayan Kovac, "Yedek kulübesinde olan herkes gibi Henry Onyekuru'nun da sırası gelecek, çok uzun bir maratonun içerisindeyiz. Genç bir kadromuz var ve herkesi değerlendireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen en kötü ihtimalle 45 maç var. Strasbourg maçında dönüp yedek kulübesine baktığımız zaman yedek kulübesindeki en yaşlı futbolcumuz 25 yaşındaki Gelson Martins'ti. Herkese sıra gelecek, Onyekuru'ya sıra gelecek" şeklinde konuştu.

(Sporx)