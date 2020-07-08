Yeni sezon transfer dönemi 4 Ağustos 2020'de başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da çok önemli kararların alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. TFF, bu toplantıda 2020/21 sezonu için transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre yeni sezon transfer dönemi 4 Ağustos 2020'de başlayıp 5 Ekim 2020'de bitecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir."

İLK HAFTA 11-12-13 EYLÜL'DE

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçları 11-12-13 Eylül'de oynanırken gelecek sezon 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.