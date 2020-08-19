Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1 yıllığına anlaştı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktörü buldu. Malatya temsilcisinde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi. Hikmet Karaman'ın ayrılığından sonra takıma gelen Hamzaoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

EL SIKIŞILDI

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde el sıkışılan deneyimli teknik adamın anlaşmanın ardından sıcağı sıcağına transfer listesini yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.

KAMPA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

1 yıllık sözleşme imzalayan Hamzaoğlu'nun anlaşmanın ardından takımın kampına katılmak üzere Bolu'ya gittiği bildirildi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Teknik direktörlük kariyerine Konyaspor'da başlayıp sırasıyla Malatyaspor, Eyüpsor, Denizlispor, Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, BB Erzurumspor'u da çalıştıran Hamzaoğlu'nun Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.