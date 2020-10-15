Yeni Hayat 7. bölüm yeni bölüm izle! Yeni hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Yeni dizi, Yeni Hayat Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Yeni Hayat konusu ne? Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 7. bölüm kesintisiz izle!

YENİ HAYAT 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin'in Adem'e olan ilgisi dikkat çekmeye başlıyor. Aşk bacayı sarıyor... Öte yandan Nevin'in büyük yalanı ortaya çıkıyor. Peki Timur, Nevin'den ne isteyecek? ikili arasında nasıl bir konuşma geçecek?

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler var.

Yeni Hayat dizisi 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

YENİ HAYAT SON BÖLÜM İZLE...



YENİ HAYAT 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni hayat dizisinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

YENİ HAYAT 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...