Yeni Hayat 2. bölüm yeni bölüm izle! Yeni hayat 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Yeni dizi Yeni Hayat Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğenitoplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Yeni Hayat konusu ne? Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Yeni hayat 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 2. bölüm kesintisiz izle!

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak için işe başlar. Bu iş Adem'in bambaşka bir hayata adım atmasına neden olur. Gizemli bir dünyaya ailesiyle birlikte girmek zorunda kalır. Oysa Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak Adem'in uzun süredir işsiz olması, yakın bir arkadaşı olan Bekir'in iş teklifini kabul etmesine sebep olur. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak çok daha basit gibi görünür.

Ancak, Timur'un karanlık dünyası ve Yasemin'in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem, Yasemin'den şüphe etmektedir. Bu durum ikili arasındaki gerilim gittikçe artırır. Saklı kalmış gerçeklerin ortaya çıkması uzun zaman almayacaktır.

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrol: Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya

Senarist: Elif Usman

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler var.

Yeni Hayat 20.00'de başlayacak

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Yeni Hayat 20.00'de başlayacak.

YENİ HAYAT 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



YENİ HAYAT 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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