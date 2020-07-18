Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı

Çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettiren ve son olarak gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptıran Burcu Esmersoy, sosyal medyadan pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.

18.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:11

Son dönemlerde yaptığı işlerden çok özel hayatıyla gündeme gelen ve aşktan yana yüzü gülmeyen Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu.

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa süre birlikte olan Burcu Esmersoy, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdı. Ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.

İşte Burcu'nun o paylaşımı;