Yeni beslenme trendi ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet veya düşük karbonhidrat, yeterli protein, yüksek yağ diyeti ya da kısaca düşük karbonhidratlı diyet, daha Türkçe ve basitleştirilmiş haliyle şekersiz, nişastasız diyet, vücudun glukoz yerine keton üretip yakmasını sağlamak için günlük kalori ihtiyacının mümkün olduğu kadar azını şeker ve karbonhidratlardan, büyük çoğunluğunun ise yağlarla karşılanmasını hedefleyen diyet. Diyet de protein tüketimi, proteinler de karbonhidratlar gibi glukoza dönüştürülebildiğinden ötürü yeterli varsayılan bir miktarla sınırlandırılır.

KETOJENİK BESLENME

Ketojenik diyette yenebilecek besinler: Yumurta, balık eti, kuruyemişler, krema, peynir, fındık, tereyağı, sağlıklı yağlar, düşük karbonhidratlı sebzeler, biber, tuz, avokado, ve çeşitli baharatlar yenebilir.

KETOJENİK DİYET TÜRLERİ

Ketojenik diyetin standart, hedefli, döngüsel ve yüksek proteinli diyet türleri vardır.

Döngüsel ketojenik diyet: Döngüsel ketojenik diyet, karbonhidrat günleri ile yüksek karbonhidrat günlerinin harmanlanmasıdır. 2 gün yüksek karbonhidratlı ketojenik diyet yapıldıktan sonra 5 ketojenik gün geçirilir.

Standart ketojenik diyet: Yüksek yağlı, orta proteinli ve düşük karbonhidratlı olan ketojenik diyet türüdür. Yüzde 5 karbonhidrat, yüzde 20 protein, yüzde 75 yağ içermektedir.

Yüksek proteinli ketojenik diyet: Standart ketojenik diyete benzeyen yüksek proteinli ketojenik diyet, yüzde 5 karbonhidrat, yüzde 35 protein, yüzde 60 yağ içermektedir.

Hedefli ketojenik diyet: Hedefli ketojenik diyette yapılacak antrenmanlara bağlı olarak diyete karbonhidrat ilavesi yapılabilir. Egzersizlerin oranına göre karbonhidrat ilavesi yapılır.

Genellikle standart ketojenik diyet tercih edilmektedir. Hedefe yönelik ve döngüsel ketojenik diyetler daha çok vücut geliştirme sporcularının tercih ettiği ketojenik diyet türleridir.

FAYDALARI

Araştırmalara göre göre ketojenik diyet, diyabet, alzheimer, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda iyileştirici etkisi olduğu ortaya konulmuştur.

Kilo vermeye de etki eden ketojenik diyet, bireylerin kilo verme süreçlerinde karşılaştıkları riskleri azalmaktadır.