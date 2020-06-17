Yaza özel sandviç dondurma

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarına serin bir mola vermek ister misiniz? Sandviç dondurma tarifi ile hem kendiniz hem de çocuklarınız için özel bir alternatif oluşturabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Kurabiye hamuru için: 1 adet yumurta, 150 gram damla çikolata, 150 gram tereyağı, 1 su bardağı esmer şeker, 300 gram un, 1 paket kabartma tozu

Arası için: 100 gram damla çikolata, 600 gram vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını mikserde krem haline getirin. Esmer şekeri ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından kabartma tozunu ve unu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı elinizle değil tahta kaşıkla kıvam alana kadar karıştırın. Son olarak damla çikolatayı ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.

Hamuru 12 eşit parçaya ayırın. Bezeleri dondurma kepçesi yardımıyla tepsiye dizin. Hafifçe üzerlerine bastırıp yassı olmalarını sağlayın.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 12-13 dakika pişirip soğumaya bırakın. Kurabiyelerin içi hafif yumuşak dışı da biraz sert olmalı. Kurabiyeleri yavaşça tepsiden alın. Kurabiyelerin arasına vanilyalı dondurma ekleyip onları sandviç şekline getirin. Sandviç dondurmaları damla çikolataya bulayıp soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.