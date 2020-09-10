Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu, 11 Eylül Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak ancak maçların yayınlanmasıyla ilgili kriz devam ediyor.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yapılan anlaşmaya uymaması ve Kulüpler Birliği ve TFF'yle henüz bu konuda anlaşamaması Süper Lig yayınlarını tehlikeye atarken, bir başka sorun daha gün yüzüne çıktı.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, beIN SPORTS'un teknik hizmet aldığı şirkete uzun süredir borcu olduğunu ve ödeme konusunda direnmesi nedeniyle maçların tamamının değil, 3-4 tanesinin yayınlanmasının gündeme geldiğini ve sorun çözülmezse maçların 40 yıl önceki gibi radyoda yayınlanacağını yazdı.

İbrahim Yıldız'ın yazısı şu şekilde;

Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu arasında bir süredir soğuk rüzgarların esmesine neden olan maçların yayını bir başka sorunla karşı karşıya.

Bilindiği gibi Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayan beIN SPORTS yapılan anlaşmaya uymuyor. Sürekli bahaneler öne sürerek indirim talebinde bulunuyor. Ya da dolar cinsinden yapılan sözleşmeyi TL'ye çevirmek istiyor.

Çok kez gündeme gelen bu sorunu Futbol Federasyonu genellikle yayıncı kuruluşun istediği şekilde uyguluyor. Bu nedenle Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu'na bundan sonra yapılacak görüşmelerde masada olmak istediklerini söylüyor.

YİNE AYNI SORUN: DOLARLA YAPILAN ANLAŞMANIN TL'YE ÇEVRİLMEK İSTENMESİ

Buna karşın Federasyon, Kulüpler Birliği'nden habersiz görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Cuma günü başlayacak Süper Lig maçlarının yayınlanması bir başka nedenle riskli. Bu kez ne Federasyon ne de Kulüpler Birliği bu sorunun tarafı değiller.

beIN SPORTS'un sahibi olan Katarlı şirket yayın için teknik hizmet aldığı şirkete uzun süredir ödeme yapmıyor. Neden yine bildik bir sorun: Dolar cinsinden yapılan anlaşmanın TL'ye çevrilmesi ve indirim talebi...

Digitürk'e teknik hizmet veren şirket Saran Group'a ait. Bu şirket Avrupa ve Asya'da birçok spor etkinliğine profesyonel hizmet veriyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi.

Edindiğimiz bilgiye göre Saran Group'un beIN SPORTS'tan 30 milyon Dolar alacağı var. Görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca bu gruba ait spor kanalının Digiturk'teki yayını durduruldu.

40 YIL SONRA RADYODAN YAYINLANABİLİR

Cuma günü başlayacak yeni sezonda Katarlı şirketin direnmesi nedeniyle futbolseverle buluşamayacak.

Öğrendiğimiz kadarıyla maçların sadece birkaçının yayınlanması gündemde... beIN SPORTS'un bir başka şirket arayışında olduğu ancak sonuç alamadığı da öne sürülüyor. Futbol Federasyonu ise konu bizim dışımızda diyerek kenara çekilmiş durumda.

Bakalım bu sorun bugün çözülecek mi... Çözülmez ise futbolseverler 40 yıl öncesinde olduğu gibi radyo başında olacaklar.