Yaşlılar Günü ne zaman? Yaşlılar Günü mesajları ve Yaşlılar Günü ile ilgili güzel sözler

Yaşlı nüfusunun artışı nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen Yaşlılar Günü nedir? Yaşlılar Günü ne zaman kutlanır? Yaşlılar Günü mesajları ve Yaşlılar Günü ile ilgili güzel sözler nelerdir?

YAŞLILAR GÜNÜ NEDİR?

Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.

Ülkemizde yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2 ye yükselmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfusun, diğer yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında, daha yüksek bir artışa sahip olduğu görülmektedir. 2014 yılında toplam nüfusun artış hızı ‰13,3 iken yaşlı nüfusun artış hızı ‰ 49,9 olmuştur.

Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.

Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir.

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir.

Korunmak için başlıca üç ilke;

Yeterli ve dengeli beslenme

Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma

Alkol ve sigara kullanımından uzak durma

Kısaca "sağlıklı yaşam ilkeleri" olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil sağlıklı yaşamak için "Gençlikten Ömür Saklamak Hepimizin Elinde"

YAŞLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Yaşlılar Günü 1 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Ayrıca, 1 Ekim Yaşlılar Günü olarak da geçmektedir.

YAŞLILAR GÜNÜ MESAJLARI

Büyüklerimize minnettarız ve onları çok seviyoruz. Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun!

Bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun.

Her zaman hayatımızda bizlere yol gösteren yaşlılarımızın bu özel gününü kutlar. Sağlıklı günler dilerim.

Her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, akıl sahibi olmanın bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği Kur'ân-ı Kerim'de şöyle dile getirmektedir: "Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır.

Yaşlılarımıza saygılı olmalıyız. Onlara iyi davranıp her zaman yardımcı olmalıyız. Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Osun…

Bir insan büyüdükçe bilgili ve daha sevimli bir hale gelirler. Bu yüzden yaşlıları sevin ve onlara mutlu bir Dünya Yaşlılar Günü dileyin.

Hayatın her insan için farklı anlamlar taşıyan çeşitli dönemleri vardır. Yaşlılık da hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılar Günü Kutlu Olsun…

Toplumun büyükleri her zaman çok yardımsever ve naziktir ve onlarla vakit geçirmek çok önemlidir. Harika bir Dünya Yaşlılar Günü dilerim.

En azından toplu taşıma araçlarında yaşlı vatandaşlarımız için koltuklarımızdan vazgeçebiliriz çünkü onlar hepimizin biraz nezaketini hak ediyorlar. Güzel bir Dünya Yaşlılar Günü dilerim!

Her zaman bizim yollarımıza öncülük ettiler, hep elimizi tuttular, hep bizi korudular, bizi sevdiler ve bize değer verdiler…. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde…. Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun…

Büyüklerimize onları ne kadar sevdiğimizi sık sık söylemeyi unutuyoruz, bu nedenle bugün onlara duygularımızı ifade etme günüdür. Mutlu bir Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun!

Arkadaşlar merhaba 1 Ekim dünya yaşlılar günü. Yaşlılara olsan saygımızı ve sevgimizi göstermek onları mutlu etmek için haydi maskelerimizi takalım mesafemizi koruyalım ve onları görmeye gidelim. Onlara onları ne kadar sevdiğimizi ve saydığımızı gösterelim.

Bizleri yetiştiren, koruyup kollayan sevgili büyüklerimize ihtiyaç duydukları bu dönemde hak ettikleri saygı ve sevgiyi eksiksiz bir biçimde göstermek insani bir sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarımızın 01 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakârlık gösteren büyüklerimize olan saygı ve hürmet duygularımızın yalnızca bir gün ile sınırlı kalmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü en içten duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak edenlerin başında anne babamız gelir. Resûlüllah (s.a.s), "Rabbin rızası, anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir.

YAŞLILAR İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER