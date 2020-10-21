Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı dizide sürpriz ayrılıklar yaşanacak. Hangi başrol oyuncuları diziye veda edecek. Yasak Elma dizisinden kimler ayrılıyor? Yasak Elma dizisinde neden ayrılık yaşandı?

YASAK ELMA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

İlk olarak Halit karakterine hayat veren Talat Bulut diziden ayrılacağı haberi geldi. Daha sonra yeni sezonda diziye dahil olan Gökhan Alkan'ın diziden ayrılacağı bildirildi. Son olarak Barış Kılıç ve Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılacağı duyuruldu.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız'la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız'ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit'in bambaşka bir planının olduğudur.