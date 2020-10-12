Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 80. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 80. bölüm izle! Yasak Elma 81. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 80. bölüm kesintisiz izle!
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.
Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kaya ve Ender'i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim'den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender'in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.
YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 81. bölüm haftaya pazartesi günü ekranlara gelecek.
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YASAK ELMA DİZİSİ 80. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert