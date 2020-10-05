Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 79. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 79. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.

Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Kaya'ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika'nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender'i ayırmak için planına Yiğit'i de alet eder.

Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Halit'in Kerim'i çağırması, Halit ve Yıldız'ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

YASAK ELMA DİZİSİ 78. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA DİZİSİ 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert