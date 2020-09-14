Yasak Elma 76. bölüm izle! Yasak Elma 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 77. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 76. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit'in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız'ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız'ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAK ELMA DİZİSİ 75. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert