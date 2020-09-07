Yasak Elma 75. bölüm 6. fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma oyuncuları kimler?

75. BÖLÜM 6. FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Eda Ece,

Şevval Sam,

Nesrin Cavadzade,

Talay Bulut,

Gökhan Alkan