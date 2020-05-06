Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Bursa'da bir grup genç uymadı. Cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç yasağı delerek dışarı çıktı.

GENÇLER POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.