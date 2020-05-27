Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde bir grup vatandaş yasağa uymayarak piknik yaptı. Vatandaşlar kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanınca koşarak kaçmaya çalıştı.

DRONE'U GÖRÜNCE KAÇIŞTILAR

Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı. İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti. Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.