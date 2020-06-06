66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Mersin Tarsus'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen 66 yaşındaki Mehmet Toprak'a 799 lira ceza kesildi.
06.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:01
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi.
799 LİRA CEZA KESİLDİ
Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi.